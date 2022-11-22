民進黨在本次選舉再度打出「抗中保台」牌，但台北市長候選人陳時中與桃園市長候選人鄭文燦，卻被爆出曾到中國大陸做生意，而他們也都有各自的說辭。對此，無黨籍台北市議員候選人蘇恆直言，民進黨雙標是正常發揮，但國民黨和新黨「拿香跟著拜」很奇怪，而她自己則認為正視兩岸關係才是對台灣最大的負責、兩岸交流才是真正的保護台灣。

蘇恆日前於臉書表示，其他人去大陸做生意都是賣台，民進黨去大陸做生意就是抗中之外的合作，民進黨這種雙標行為，大家早已見怪不怪，她一向支持兩岸之間要保持良好關係，所以覺得民進黨去大陸交流、做生意沒什麼，但堅決反對民進黨整天打著「抗中保台」的口號，黨內人士卻一個個跑去大陸做生意。

「最讓我不解的是國民黨跟新黨。」蘇恆指出，他們看到民進黨去大陸做生意就見獵心喜，以為找到了可以攻擊的點，雖然整天標榜要兩岸和平，一個卻整天嘲笑別人去大陸做生意、另個則是整天「中國鵬、中國鵬」的叫，這樣隨民進黨引導的輿論方向，把去大陸做生意、交流當成洪水猛獸與選票毒藥，到底跟民進黨有什麼兩樣？

蘇恆批評，國民黨與新黨在這次選舉都說，「票投民進黨，青年上戰場」，但他們至今的作為跟民進黨一模一樣，都是抗中保台的言行，「所以票投給你們，兩岸還是一樣兵兇戰危，因為你們也無法跳出，民進黨在台灣引導的輿論方向。跟著民進黨的輿論方向走，要怎麼讓人民相信你們可以讓兩岸恢復和平？」