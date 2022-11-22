韓國LG Chem（樂金化學）22日公布，計劃將投資至少30億美元，在美國東南部處於內陸地帶的田納西州內興建電池陰極廠，以就近滿足美國車市對電動車零組件不斷成長的需求。同時，這座新工廠也可為當地創造850多個工作機會。

這家韓國最大化學公司指出，這座新廠預定最晚在2027年之前，電池正極材料年產能目標開出十二萬公噸，大概可以供給120萬輛電動車使用。同時，大量投產也可望從2025下半年就先開始。

LG Chem表示，以這座美國首座陰極材料廠，來因應全球電池產業多變的環境，例如IRA（通膨削減法）就是其中之一。另外，也積極與各電池材料相關業者接洽，希望能達到IRA內的要求。

美國這個IRA新法，是總統拜登8月份才剛簽署通過的。內文明載，可獲得補貼與享有租稅優惠的電動車相關業者，從明年開始，電池中關鍵金屬礦物總價值中，至少四成要向美國以及美國的自貿夥伴取料。到了2027年，比例再提升至八成。

產業分析師指稱，全球車商都對美國這個IRA法案怨聲載道，因為規定條件太嚴苛。像不滿轉型時間太過倉促的韓國，就一直在跟美國斡旋希望能放寬。不過，這些國際大廠又擔心屆時領不到美國補助，只好先硬著頭皮去美國設廠。

電池中都有電勢高的陰極或稱正極，以及電勢低的陽極或稱負極。當陽極或負極把電子釋出時，會發生一種氧化效應。同樣地，當陰極或正極從外部拿到電子時，也會出現還原反應。然後相互交替下，電池因此可產生電力。