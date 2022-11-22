個人衛生習慣很重要，一名男網友表示，日前搬到女友租屋處，但才同居2周就讓他對女友的節儉崩潰，包括臉上的痘痘貼都已吸滿痘痘組織液不換新；拋棄式洗臉巾發霉仍重複使用；棉花棒用過清洗隔天再用等，令他忍不住說「才住2周，我身體已一半進棺材了」，網友看了他的分享，紛紛直呼「這不是節儉，是噁心」。

原PO昨（21）日於論壇《Dcard》指出，女友很節儉，規定自己一天三餐花費不能超過300元，所有生活日用品都須等到特價且免運才會買，他本不以為意，認為節儉是美德，也同意應趁年輕時多存點錢。

原PO表示，直到他最近搬到女友租屋處，才發現女友節儉到極致。他看到女友的臉上貼圓型痘痘貼一貼就是好幾天，忍不住問女友「妳痘痘貼要換新的吧？好像很多天了，已經發白了（吸滿痘痘組織液），就跟內褲一樣要換。」豈料女友說，「不用啊！洗臉沒掉就不用丟，還能用又沒差。」

原PO說，女友節儉還不只痘痘貼，浴室的洗臉巾重複使用多次，「這種東西是拋棄式的耶！雖然用過應該都有洗，可是上面已經有疑似發霉的髒汙了，女友還是捨不得丟」。除此之外，女友經常一支棉花棒用完清洗後，隔天繼續使用，為防止棉花棒弄丟，還拿膠帶黏在牆上，他看不下去常常偷偷幫女友換新的。

原PO崩潰不已，「女友已節儉到有點可怕，這是我第一次住進另一半家裡，朋友都說同居等於入住愛情墳墓，我怎麼感覺才住2周，身體已一半進棺材了」。

故事曝光，引發網友驚呼，「你女友那麼節儉，小心她會去你的墳頭偷吃你的供品」、「這不是節儉，是噁心」、「棉花棒真的超級嘔，上面不會黏滿耳屎嗎？」、「痘痘貼貼在臉上超過半天我就會發瘋，是我太龜毛還是你女友太髒」、「這已經節儉到不衛生了，你要不要問你女友牙刷用了幾年」、「痘痘貼這麼久已經變成致痘貼了」、「女友逼迫自己一天不能花300元餐費，這點的確是節儉，但其他是衛生習慣差」。