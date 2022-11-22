民國93年次出生的男子完成兵籍調查申報登記了嗎？據台北市政府兵役局統計，目前台北市已經完成申報的93年次男子，共計有9000餘人，但仍有1000餘人還沒有辦理登記，因此兵役局特別提醒當年次男子，為避免影響後續辦理徵兵處理的時效，甚或未依規定接受兵籍調查而涉嫌妨害兵役送辦，請未完成申報者，儘速完成登記，以免受罰。

台北市兵役局代理局長林春來表示，93年次男子，在今 (111)年10月5日至11月30日下午5時止，可利用線上申報服務 ( 網址： https://docms.gov.taipei/News_Content.aspx?n=3E256D29704D8C68&sms=658ECC19F2127F5C&s=1845976B066B93F1）完成兵籍調查，不用再到區公所臨櫃申辦，快速又便利。請尚未完成申報的男子，把握最後倒數9天時間，儘速上網完成申報。