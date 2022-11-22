國民黨桃園市長候選人張善政昨晚在臉書提出「7種糟糕的人」，包括擋疫苗、網軍抹黑、消費台積電、護航黑金等爭議，痛批民進黨讓人民失望，喊話下架傲慢執政者。對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬表示，台積電有意設廠桃園，張不必吃醋，為升級產業發展並維持國際競爭力，是每個人該做的事，但張卻背道而馳。

張善政昨表示，近年許多人對執政者失望，年輕人曾相信的願景，被掛心選舉遠勝於民生的執政黨狠打臉，蔡英文總統說「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」，但她可能不知道，人民心中糟糕的人是誰。

張善政指出7種糟糕的人，包括「疫情時阻擋BNT疫苗」、「以防疫為由侵害投票權」、「發動特定媒體人對在野黨抄家滅族，鼓動網軍抹黑霸凌」、「消費台積電挽救選情」、「執政者護航黑金，狠賺炒地利益，讓年輕人面對高房價」、「用政府預算業配媒體，塑造個人形象，卻連基本公共工程安全都無法保證」、「把抗中保台玩成選舉話術，自己國籍卻寫中國台灣」，張也喊話要下架傲慢的執政者。

鄭運鵬回應，台積電有意願在桃園設廠，張善政不必吃醋，若心中反對可以公開說沒關係，台積電計畫設廠有許多事前準備，日前經媒體披露後，他們才將過程告訴大家，這不僅是桃園大事、台灣大事，也是世界級大事，桃園要追求競爭力和產業發展升級，為台灣維持經濟、國家安全，是每個人該做的事，但看來張善政卻是背道而馳。

近期藍綠搶攻南桃園基本盤，鄭運鵬也說，張善政就是靠傳統基本盤，相信桃園不分南北都有很大的建設突破，國民黨的選舉活動大多靠動員，他們則是有許多人自發性站出來。鄭運鵬說，張善政過去享受權力那麼久，不妨提出過去有何貢獻，在他看來不僅用預算擋鐵路地下化，也沒讓機捷通車，市民點滴在心，希望能用政績和政策正面競爭比較，從頭到尾批判桃園，對未來沒幫助。