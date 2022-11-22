房市轉冷？國泰金控22日公布11月國民經濟信心調查結果，在時事題方面，有19.6％的受訪者預期未來半年房價跌逾3％，比今年1月調查時多出16.1個百分點，認為未來半年房價還會漲逾3％者，則從1月的78.7％，急降到48.9％，跌破五成。

房價看跌，11月有73％的受訪者認為現在不是買房時機，僅13.6％認為可以買房，買房意願指數-59.4，依舊是2016年9月之後的低點；同時間，認為現在不是賣房時機者也從上個月47.9％，本月上升到52.4％，是14個月來首次回升到五成以上，認為是賣房時機者則仍有30.7，賣房意願指數降到-21.8，是去年9月之後的新低，買房及賣房都是負意願，且差距擴大到80點以上，也是31個月來的最大距離，代表房屋成交機率也會受影響。

整體上來說，民眾認為房價漲幅正縮小中，今年1月調查時，有83.3％受訪者表示近半年中自己居住的縣市房價漲逾3％，其中31％甚至認為漲幅逾10％，11月則只剩63.4％受訪者認為過去半年內自己居住地房價漲逾3％，其中24％覺得漲逾10％，都比1月下降，甚至已有9.5％受訪者覺得房價下跌，比1月時的2.1％，亦有上升。

1月時未來半年房價會下跌逾3％者備3.5％，11月已快速增加到19.5％，代表民眾感受近期經濟走緩影響房市，預期房價在未來半年可能走跌逾3％，其中有2.4％估會跌逾10％，亦比1月時的0.9％拉高，認為房價就在3％以內小幅波動的持平者，今年1月是17.8％，11月亦增加到31.5％，即相對觀望或不確定者亦增加，都代表民眾認為現在房價已可能開始自高點回檔調整。