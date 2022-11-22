威爾斯隊長貝爾戴著「反對歧視」臂章上場。（美聯社）

聯合王國的「三獅軍團」英格蘭、「紅龍軍團」威爾斯在世足賽登場，但是兩隊隊長肯恩（Harry Kane）、貝爾（Gareth Bale）最後一刻都成為縮頭烏龜，不敢戴上聲援LGBTQ+的「OneLove臂章」。畢竟國際足總FIFA祭出黃牌伺候，誰也不願拿國家隊成績來冒險。

前英超曼聯名將基恩（Roy Keane）批評肯恩、貝爾等人的懦弱行為。基恩在英媒ITV說：「球員應該在第一場比賽戴上臂章，然後接受懲罰，不管那是什麼懲罰。如果肯恩必須冒險吞下黃牌，那會是個很有力的抗議。吞下第一場的黃牌，傳達你想要的訊息，下一場再照規矩來。你們不想因此被禁賽，但我認為這兩位球員都犯了大錯，威爾斯與英格蘭，你們應該堅持自己的信念，不要在乎外界的壓力。」

肯恩對於沒有戴OneLove臂章出賽而感到失望，「我前一天說過要戴，但是這個決定權不在我手上了。聽著，這不是我們球員能控制的，我相信英格蘭足總與國際足總將會繼續溝通，最重要的是我們專注在比賽，並且取得很棒的成績（6比2戰勝伊朗）。」

在國際足總的嚴令之下，肯恩與貝爾換上「反對歧視」的臂章代替彩虹OneLove。事實上威爾斯首戰對美國（1比1和局），貝爾第40分鐘因犯規吞到1張黃牌，如果他戴彩虹臂章出賽（開場就1張黃牌），下半場也沒機會當英雄追平比分了。