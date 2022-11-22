台中市豐原區一棟透天住宅竟隱藏一家以毒品控制應召小姐的應召站。警方調查，該處據點為25歲林男為經營的色情應召站，賣淫女以「小隻馬」為號召，吸引大批嫖客前往消費，警方監控多日後破門，當場逮捕一名剛完事，穿超短迷你裙、長髮及腰的應召女，以及現場嚇傻的嫖客，並在應召女皮包查獲二級毒品，全案依違反妨害風化及毒品罪嫌移送。

豐原警方日前接獲檢舉，指稱豐原大道一處透天厝民宅，疑似有違法經營應召站，豐原警獲報後旋即成立專案小隊積極調查，並報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦。

台中警方在一處民宅破獲應召站，該應召站以「小隻馬」為號召，當場逮捕短裙長髮應召妹，還搜出毒品。(戴志揚翻攝)

歷經豐原警蒐證調查，本月17日0時25分許查獲以林姓男子為首的色情應召站，期間招攬本國及外籍女子從事性交易工作，其中包含印尼籍及越南籍，從業女子年齡自20歲到40歲不等，經清查發現其中一外籍女子為逃逸移工，林男於網路論壇刊登廣告，招攬不特定人前往消費，以每次新臺幣2000至7000元的代價從事性交易，並於民宅外裝設監視器確認客人身分及躲避查緝。

警方破門現場查獲一名莊姓男子正準備從事性交易，查緝過程於現場起獲監視器1組、保險套1批、潤滑油4瓶、手機工作機4支，以及疑似性交易獲利金額新臺幣1萬2000元，且在其中一名從事性交易的30歲徐姓女子包包內查獲第二級毒品安非他命、毒品吸食器等物品，全案依違反妨害風化及毒品罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，印尼籍逃逸移工84年次女子依法移送移民署專勤隊收容。

警方呼籲為維護善良風俗及治安平穩，絕不容許轄內不法情事孳生，治安無死角、犯罪零容忍，針對各類犯罪必強力執法，維護市民生命財產安全，建構安全宜居生活環境。