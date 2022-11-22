大陸國家主席習近平參加G20、APEC會晤成為全球關注焦點，過程中一段當面怒嗆加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的影片更引爆熱議，專家分析，習近平此舉透露，大陸的微笑外交是有限度的，如果觸及大陸利益，「你就會惹上麻煩。」

CNN報導，習近平與杜魯道在G20期間的談話遭側錄曝光，習近平當面批評杜魯道將兩人的談話內容告訴媒體，「不合適，而且我們不是這樣進行的」隨後更嗆，「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通，否則結果就不好說了。」

杜魯道雖回應，在加拿大，我們相信自由、公開和坦誠的對話，我們將會繼續這麼做，繼續期待能進行建設性的合作，但總是會有意見不同的事情。習近平並未回應杜魯道，僅重覆「創造條件」兩次，微笑向杜魯道握手道別，兩人分開後，習近平又補了一句，「很天真。」

隔沒幾天，兩人在APEC會議上再度相遇，但這次並沒有任何互動，突顯大陸、加拿大甚至是美國之間的政治交鋒。

知名學者、香港浸會大學國際政治教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）分析指出，「習近平此舉是在提醒全世界，大陸的微笑外交是有限度的，如果觸碰到大陸的利益，你就會惹上麻煩。」