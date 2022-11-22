昨(21)日，汪小菲因為前妻大S向法院指出他未付生活費逾500萬元，在微博上一連更新數篇貼文憤怒開罵。諸多貼文用詞火爆，還點名了許多藝人在其中。相關話題一時間在微博熱搜榜上居高不下。對此，主播劉芯彤也發文指出「承諾只做一半叫失信。」

汪小菲昨日在微博上霸氣開罵，在陸網上掀起熱議，整個熱搜榜單上，處處充斥著相關話題。諸如「汪小菲床墊什麼牌子」、「陶白白不敢惹巨蟹座」、「汪小菲是Kanye East」等在榜單上居高不下。不少網友們抱著吃瓜(看好戲)的心態，但各則貼文底下熱烈留言。更有網友搞笑指出汪小菲來台還有一目的是為了「帶回床墊。」

對此，主播劉芯彤也加入「床墊任務」的討論。她於今(22)日在臉書上發文，表示「昨天看新聞時，我只想問那張床墊到底有什麼神奇之處？竟然會讓暴跳如雷的前任心心念念？也讓現任不願多花錢把它換掉？莫非床墊是鑲金的還是床墊有特殊功能？」並提到自身經驗，指出「跟火星人交往時，第一件事就是把他家的床組和床墊通通換過一輪。因為據我所知，在那張床上滾過的女人不在少數，而我有潔癖，可不願睡別的女人睡過的床。」貼文PO出後，還釣出命理師留言笑回「這床墊可能隱藏著家族致富的秘密(我想太多)。」

此外，在微博上也有不少網友對大S家中的床墊相當好奇，留言表示「那個床墊到底什麼牌子」、「是什麼床墊讓兩個男人心心念念也不願捨棄」、「床墊招誰惹誰了，它好可憐。」