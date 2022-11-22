星展銀行（台灣）宣布推出「企業線上換匯及申報服務」，使企業客戶於符合法規範圍內，免去傳統紙本外匯交易申報流程，僅需透過金融電子憑證，即可於DBS IDEAL企業網路銀行迅速完成新台幣50萬以上之申報作業。除此之外，企業客戶還可使用星展銀行（台灣）領先同業的SWIFT gpi企業線上跨境收款追蹤服務與線上解款等功能，便利且精準地進行資金管理。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，疫情推升企業對數位金融的接受度與需求，而星展也持續發揮全球最佳數位銀行優勢，優化企業客戶的數位體驗。DBS IDEAL企業網路銀行不僅擁有完整的金融功能，更具備「裝置平台多元化」、「介面高度客製化」、「數位功能更強化」、「權限管理自主化」等四大優勢特色，讓企業客戶能更便利、自主地完成需要的銀行服務，同時提升企業競爭力。

現行企業客戶單筆或當日累計換匯交易超過新台幣50萬元以上，即需進行外匯交易申報作業。傳統流程中，企業需填寫紙本申請書，完成用印後於當日將文件遞交至銀行分行作業，過程較為繁瑣且費時。為了提供客戶更即時及順暢的外匯交易服務，星展銀行（台灣）推出「企業線上換匯及申報服務」，即日起企業客戶透過DBS IDEAL企業網路銀行換匯，不僅享有匯率優惠，更可直接透過安裝金融電子憑證進行外匯交易申報，過程僅需2~3分鐘。

星展銀行（台灣）金融市場處負責人陳麗香進一步說明，對於從事進出口貿易的中小企業來說，即時掌握匯率變化是提高競爭力重要的課題。以往客戶如有換匯需求，需將紙本外匯申報書送交分行，容易錯過理想換匯時間。透過「企業線上換匯及申報服務」，客戶不僅能於線上取得匯率，省去申報書用印及遞送的時間，即時掌握匯率，減低匯率帶來的營運風險，還可享有線上換匯的優惠匯率。「企業線上換匯及申報服務」適用範圍彈性，不僅適用線上換匯，企業客戶也可將電洽本行議定之結匯匯率，於當日在DBS IDEAL企業網路銀行辦理結匯及申報作業。