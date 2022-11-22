高雄市長選戰倒數4天，前高雄市長韓國瑜前天合體國民黨高雄市長候選人柯志恩催票，民進黨高雄市長陳其邁今（22）日再反擊，把高雄批得一文不值，還在講4年前選舉詞彙，高雄必須要告別對立、團結向前，未來才會更好。

韓國瑜為柯志恩站台時感慨，高雄真的又老又窮，他離開高雄2年，走掉4萬年輕人，為何流落他鄉，因為找不到好工作、賺不到錢。韓高喊，投柯志恩等於「買一送三」，讓陳其邁去當行政院長，柯志恩當選高雄市長，而韓國瑜當志工去賣農水產品。

對此，陳其邁今在鳳山車掃前受訪時主動提及，選舉馬上要投票，這票會是決定高雄未來的發展，希望市民再給4年時間，「讓我們告別對立，一起團結邁向未來」。

陳其邁痛斥，這段時間看到韓柯合體，還在講過去4年前選舉用的詞彙，甚至是對於高雄一直批評，講得一文不值，這種對立應該要結束。

陳其邁認為，展望未來以及與國際競爭，高雄要勇往直前，更需要團結，強調未來施政及選後，自己一定會不分黨派、不分藍綠全力以赴，大家團結一致，才讓高雄能夠更好。

陳其邁也說，他一直提醒自己跟民進黨市議員候選人要更謙卑、謙虛傾聽民意，因為選舉過程非常重要，會有密集跟選民接觸的機會，對於選民的批評、責難，以及不同意見都要尊重，謝謝他們給寶貴意見。