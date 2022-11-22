搶攻除夕圍爐與年節家宴商機，台北晶華酒店今年強打晶華軒港籍廚藝總監鄔海明，匯集日本岩手鮑魚、關東刺參、北海道宗谷元貝、以及中東花膠等四種珍稀食材端出的「富貴盆菜」，搭配長年熱賣的「龍蝦鮑魚粵式迎春團圓宴」、「白鯧瑤柱台式福滿圍爐宴」、「火烔花膠滬式玉兔吉祥宴」、「三燔日式鍋物宴」、故宮晶華的「台粵式圍爐宴」、西式「美國爐烤肋眼牛肉」，以及集合18道開胃美饌的「前付小滿漢」、濃縮粵菜精華及食材入饌的「粵式富貴小滿漢」等料理，提供豐儉由人的多樣化選擇，滿足不同顧客的需求。

台北晶華酒店外帶家宴每套6,888元起、小滿漢系列每套3,800元起，即日起至2023年1月15日可於館內外各餐廳，或至「晶華美食到你家」餐點外帶外送平台)預訂。2022年12月18日前訂購享9折優惠外，再送柏麗廳自助餐廳平日下午茶單人券乙張(價值1,078元)。

港式「盆菜」，取其「團圓」、「圓滿」、「十全十美」等美好寓意。晶華軒港籍廚藝總監鄔海明前年首次推出粵式盆菜後大獲好評，今年主打用料食材豪華升級版本的「晶華軒富貴盆菜」，集結外型宛如金元寶、名列世界三大名鮑之一的日本岩手縣28頭吉品鮑魚，以及口感柔嫩Q彈、被譽為鑽石級刺參的60頭關東刺參，還有來自日本北海道、體型飽滿豐腴的XL級宗谷元貝，再加上含有豐富膠質的中東8頭花膠等四款珍貴食材，打造出晶華酒店今年外帶年菜最吸睛的亮點。

「晶華軒富貴盆菜」做工繁複費時，從以手工悉心泡發珍稀食材到成品完工需要耗時大約近二週的製程，鄔主廚選擇口徑約30公分的砂鍋，底層舖上北菇、白蘿蔔、大甲芋頭、枝竹、津白等較易吸附湯汁的蔬食，中層疊上鵝掌、貴妃雞、柱侯豬腩肉、燒鴨等肉類，最上層則擺滿需要經過發泡燜製的28頭鮑魚、刺參、元貝、中東花膠、以及帝皇蝦，食用時一層一層吃下去，豐富材料與湯汁完美交融，鮮美馥郁的層次與口感，提供了視覺與味覺兼具的頂級體驗。

消費者食用外帶盆菜前，建議先以大火蒸煮約40分鐘，再淋上主廚以自製蠔油和雞高湯調製而成的鮮美醬汁，隨餐附贈專業的烹飪調溫度計一只，於菜餚中心點量測呈現70度高溫後持續加熱約30秒即成，「晶華軒富貴盆菜」每份售價39,888元，「粵式鮑參盆菜」售價為18,888元，皆可供六人食用。 延續過往佳評如潮的好口碑，晶華規劃出四款經典中式圍爐盛宴，「白鯧瑤柱台式福滿圍爐宴」主打用料豐富、年節必嘗的招牌湯品「瑤柱花膠佛跳牆」，前菜推出以台式料理手法呈現的烘烤烏魚子、醬漬九孔鮑、腐乳辣雞翼、醋溜鯛魚皮等六款「台式小滿漢」，搭配象徵大富大貴的主菜「椒鹽白鯧」，以及廣受消費者喜愛的「老滷筍干扣元蹄」、象徵吉祥寓意的「花開富貴甜芋泥」，道道精彩讓人目不暇給，每套售價8,888元。集結歷年媒體評比冠軍的「火烔花膠滬式玉兔吉祥宴」，包含精彩重現老酒元寶、無錫脆鱔、蔥油嫩雞、桂花蓮藕、黃瓜海蜇、四喜烤麩等六道料理的「滬式美味集」，搭配色香味俱全的「鐵人乾燒虎蝦」以及新鮮彈牙的「蠔汁鮮鮑東坡肉」兩款主菜，湯品則是慢燉細熬而成的「火烔雞燉花膠」，款款皆可品賞到主廚料理的用心，甜點搭配以「香烤荔茸酥」，每套售價9,888元，可供六人食用。

可供六人食用的晶華軒「龍蝦鮑魚粵式迎春團圓宴」，以六道精巧的前菜「粵式小品集」打頭陣，包括招牌蜜汁叉燒、古法滷牛腱、薑蓉玉帶子、翡翠藤椒雞、富貴十香菜以及XO醬鮮冬筍，主菜有鮮美焦脆的「香煎大白鯧魚」與色香味俱全的「上湯龍蝦煨伊麵」，食用時Q彈的龍蝦搭配吸飽龍蝦湯汁的伊麵，讓人口齒留香，湯品則是口感豐厚、味道鮮醇的「松茸鮑魚燉全雞」，甜點送上貴氣十足的「燕窩薑汁蛋白塔」，值得您細細品嘗，每套12,888元。

位於故宮院區的故宮晶華也推出「台粵式圍爐宴」，內容有以糖漬金棗、花椒鮮干貝、麻辣金錢肚、柚香蜜蓮藕、蜜汁鳳尾魚、花雕甘邑醉雞等六道開胃前菜組成的「故宮小滿漢」，兩道招牌主菜是「慢煨鮑魚扣鵝掌」和「蒜子紅燒龍虎斑」，湯品則是一盅滋味醇厚的「花膠蟲草瑤柱烏金雞」。每套售價7,800元，可供六人食用。 以鮮美食材廣受歡迎的三燔本家集合螯龍蝦、加拿大干貝、鮑魚、廣島生蠔等生猛海鮮，搭配美國頂級去骨牛小排、台灣梅花豬肉推出每套8,888元的「三燔日式火鍋集」。今年也將持續熱賣連續多年獲得年菜評比冠軍的「極致爐烤牛肉饗宴」，獻給愛吃西餐或牛肉的消費者。每套餐價格為6,888元起。

晶華酒店首次攜手「百年糕餅老店--舊振南」以及人氣餅乾品牌「but.(we love butter) 」推出兩款限定聯名禮盒，搭配舊振南餅店的Regent x 舊振南 聯名開運禮盒以中式糕點為主體，內容精選晶華最受歡迎的冠軍糕點-鳳梨澄沙奶黃，搭配舊振南經典熱銷的四款年節零嘴以及晶華嚴選-文山包種烏龍茶，邀民眾一起呷甜甜過好年。與「but.(we love butter) 」合作的Regent x but. 聯名新春禮盒則將晶華點心主廚全新創作--焦糖海鹽澄沙奶黃，和「but.(we love butter) 」的人氣經典濃厚奶油餅乾完美搭配，佐以晶華嚴選蜜香紅茶，質感又美味的組合絕對是送禮的不二首選。

年禮的部分，晶華續推曾經得到媒體評比冠軍的－鳳梨澄沙奶黃禮盒，其他特色年禮還包括匯集松露白酒鮑魚及中式香醇祕製鮑魚的晶華珍饌鮑魚禮盒；年年熱賣的人氣甜品-花開富貴甜芋泥禮盒；遵循古法精心製作的步步高昇蘿蔔糕禮盒；特選美國頂級牛肉由五星主廚精切出最油嫩鮮腴的肋眼部位，急凍包裝後以充滿質感的木盒盛裝而成的極致肋眼牛排禮盒以及主廚秘製干貝XO醬與銀魚麻辣醬所組成的晶華軒御膳XO醬禮盒以及嚴選9兩黑金烏魚子搭配38度金門高粱的黑金烏魚子禮盒，豐儉由人的各式選擇，期待滿足不同客層的送禮需求。