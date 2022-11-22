台北市私校育達高職，2年前因應學校轉型國際化，增設國中與國小部，把創校70年的校名改為「普林思頓高級中學」，因與美國名校同名，曾引起話題；但今年又悄悄改回「私立育達高級高中」，北市教育局表示，學校來文基於「校友的感情因素」，經審核後准予再次更名。

北市教育局副局長陳素慧表示，育達高中在今年7月左右來文教育局，因「校友感情因素」決定把校名改回「育達」；育達高中校務主任洪毓俊表示，兩年前因考量國際部未來招生走向，決定變更校名，但校友認為很可惜。

校友陳小姐表示，普林思頓高中聽起來很特別，但對於育達還是有很深的情感，跟別人介紹時，也會特別強調自己是「育達」畢業，不會說是普林思頓高中，名字能改回來真是太好了。

此外，育達高中也邀請知名設計師打造全新制服，簡單的白襯衫加上條紋領帶，搭配深藍色的下半身，女生為裙子，男生長褲；顯現氣質學院風。