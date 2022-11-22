距投票日只剩4天，檢調查賄動作不見鬆懈，昨21日一口氣在嘉義縣太保市、溪口鄉、水上鄉、朴子市等地共查獲8起現金買票案，其中太保市林姓市民代表候選人、溪口鄉何姓鄉代候選人行賄罪嫌重大，嘉義地檢署檢察官依有串證之虞向嘉義地院聲押，最後溪口何姓鄉代候選人裁定羈押禁見獲准。

嘉義地檢署檢察官侯德人、呂雅純、簡靜玉、陳靜慧及詹喬偉昨分別指揮嘉義縣警察局刑警大隊、水上分局、朴子分局、民雄分局、竹崎分局、刑事警察局偵查第9大隊、移民署嘉義縣專勤隊、嘉義市專勤隊、台南市專勤隊及調查局嘉義縣調查站人員，兵分多路查賄，共傳喚40多位選民、樁腳調查、訊問。

其中溪口鄉何姓鄉代候選人涉嫌透過鄰里關係，親自或指示他人，以每票1000元向選民買票，經查賄團隊執行搜索、傳喚，並拘提何姓被告，認為何姓候選人涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准，到案選民15人請回。

嘉義縣議員第一選區某議員候選人樁腳，即太保市民代表林姓候選人涉嫌親自或指示他人以每票500元向選民買票，經傳喚訊問後，檢察官向嘉義地院聲請羈押禁見，經法院訊問後，裁定駁回並當庭釋放，到案選民4人請回。另一名太保市某市民代表候選人的張姓樁腳涉嫌以每票1000元向選民買票，檢察官裁定3萬元交保，到案選民3人請回。

水上鄉兩名鄉代候選人官姓和李姓樁腳，各自透過鄰里關係，以每票500元向選民買票，檢察官訊問後，官姓樁腳5萬元交保，到案選民3人請回，另李姓樁腳3萬交保，選民3人請回。

朴子市則有涂姓市民代表候選人涉嫌以每票1000元向選民買票，裁定3萬交保，選民4人請回。另朴子市某里長候選人的胡姓樁腳，涉嫌以每票1000元買票，最後1萬元交保，到案選民2人請回。

梅山鄉某鄉民代表候選人的郭姓重要幹部和張姓樁腳涉嫌以每票1000元尋求選民投票支持鄉代候選人，昨檢察官傳喚訊問後，裁定郭姓幹部5萬交保，張姓樁腳2萬元交保，到案選民7人請回。

嘉義地檢署強調，距26日投票日不到5天，查賄行動不鬆懈、不停歇，舉凡以禮品、餐宴、旅遊或金錢等好處向選民換取選票的對價，均屬賄選行為，請候選人及選民切勿心存僥倖。