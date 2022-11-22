今日(22日)是24節氣中的「小雪」，氣溫也會逐漸越來越低，而每個人在乎的運勢到底會如何呢?小孟老師在臉書專欄中點名3星座，摩羯座、處女座、雙魚座在「小雪」這天財運超級旺，不管是工作上或投資方面，都會有好的機會，也容易有金錢上的好運出現。

▍第三名：摩羯座

摩羯座的朋友在「小雪」後容易得到工作調薪獎勵，另一方面對於有投資的他們來說非常過癮，可能會覺得在玩遊戲上或搶紅包的手氣好得讓他人羨慕，容易有金錢上的好運出現。

▍第二名：處女座

處女座在「小雪」後的拼勁與衝勁，可說是第一的，在工作上的表現，可說是相當出色，有福星出手幫忙，有可能是身邊的朋友，也有可能是上司，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。

▍第一名：雙魚座

雙魚座的行動力非常積極，「小雪」後會增加不少業績表現，正財運非常好，確實出色，但要注意情緒，可別因此影響了財運發展，多對他人微笑就會發大財。