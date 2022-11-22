日本海上自衛隊昨（21）日透露，配有神盾戰鬥系統的護衛艦完成彈道飛彈攔截試驗，命中在大氣層外的標靶，讓國民黨立委賴士葆怒批，日本可以打到大氣層外的標靶，反觀8月時民進黨稱大陸發射的飛彈在大氣層外因此不理會，到底是沒概念還是沒能力保台？

日本海上自衛隊昨日發布新聞稿，透露在美國海軍及美國飛彈防禦署的協助下，海上自衛隊護衛艦摩耶號及羽黑號，分別在本月16日、19日針對彈道飛彈防禦功能進行試射，成功命中位在大氣層外的標靶。

日本防衛省強調，摩耶號及羽黑號將投入飛彈防禦任務中，以8艘神盾艦構成的防禦體制確認成形，未來也會持續提升攔截飛彈的能力，在北韓不斷試射飛彈之際，加強國防信心。

賴士葆今日在臉書針對此事評論，指出日本完成彈道攔截實驗，成功命中在大氣層外的標靶，反觀8月大陸進行連日軍演時，有東風飛彈越過台灣上空，民進黨卻稱在大氣層外，因此不予理會，感嘆說「民進黨政府是沒概念還是沒能力抗中保台？」