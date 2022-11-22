不少去廟裡拜拜的時候都會默默許願，一名網友分享，去高雄某孔子廟拜拜的時候，意外看到一張小朋友寫的祈福卡，上面寫著希望考試能考60分、長大能買GTA，微小又簡單的心願，引起上千人狂讚討論。

一名網友日前在臉書社團《爆廢公社二館》上發文說，去高雄左營一間孔子廟參拜，意外看到小朋友寫的祈福卡，只見2張紙上分別寫著「希望考試考好一點，60分有及格就OK了」、「希望我長大以後可以買GTA（俠盜快車手：是一款動作冒險遊戲）」，微小願望讓原PO看了大嘆「好簡單的夢想！」

貼文也被轉發到了臉書粉專《爆料公社》上，吸引了3千多人狂讚，「是個知足的孩子呢」、「生平無大志，只求60分」、「孔子表示：才要求及格，老夫是不是被小看了」、「孔子主張中庸之道，大概只能給50分，10分要靠自己努力，所以要『十分努力』才能拿60分。」

另也有不少網友感慨地說，小時候的願望都會特別簡單，隨著年紀增長，所求的東西越來越多，願望也越來越大，如今給大家一人一盒許願紙，恐怕都無法把心願通通都寫完。