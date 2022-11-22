單身熟女誤信詐團，差點受騙上當。(警方提供)

屏東53歲單身林姓女子，一年前才遭網路詐騙，差點失了積蓄，所幸警方及時攔阻，順利阻詐；日前卻又掉進詐團假醫師感情詐騙陷阱，當正到銀行匯款時，又遇到同名員警，聯手行員苦口婆心，才讓她如夢初醒，相信自己誤信詐騙。

保七員警表示，詐騙集團假冒派駐敘利亞的聯合國軍醫身分，並盜用網路帥哥照片，透過網路交友方式，主動在Line中加林女為好友，且不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得女方信任。

接著便表示要請休假來台與林女會面，但需要林女匯款3250美金、折合新臺幣10萬2399元，付給聯合國假期辦事處，才能離開敘利亞來台探望。

林女依照詐團指示至台銀匯款，巧遇前次成功攔阻林女匯款的保七員警，員警察覺林女又再次遭遇感情詐騙；但林女深信，上次愛的包裹是假的，這次敘利亞醫生一定是真的，請員警別囉嗦，趕快讓她匯款。

林女對詐騙集團所言深信不疑，堅持要匯款，相信只要把錢匯過去，聯合國帥哥軍醫就會來台灣找她相會，會帶給她一生快樂幸福。

在保七員警及台銀行員不斷以實際案例向林女勸說，這是很典型的的詐騙手法，千萬別上當，且這筆錢如果匯出去，詐團會以更多理由來詐騙更多的錢，林女才明白這是一場假醫生的網路交友詐騙，全案資料業送交轄區派出所，向上追查幕後集團。