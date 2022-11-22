民進黨新北市長候選人林佳龍指新北沒有重大建設「如果有我道歉」，引發群起激憤，國民黨新北市議員候選人們透過臉書串連，要求林佳龍道歉。新北市議員葉元之與土樹三鶯選區議員候選人呂家愷今舉行記者會，列舉新北近年重大建設，包括新北市立美術館、安坑輕軌、土城醫院、熊猴森樂園等，「林佳龍都沒看到？」要求林佳龍道歉。

葉元之表示，林佳龍提不出政見，喊出的300億預算錢不知道自在哪，只會噴口水，更刊登看板攻擊侯友宜，好好一個市長選舉被林佳龍搞成這樣不入流，現在也有許多正義之士刊登廣告反制林佳龍奧步。

葉元之說，林佳龍喊新北大翻新，林做過台中市長，但台中沒翻新，反而做得天怒人怨，最後被台中市民唾棄，到現在不敢回去選台中，只能到處流浪，到台北被拒絕，最後又來新北，說要翻新新北「騙鬼喔」，呼籲讓想要好好做事的侯友宜繼續做市長，讓想做官的林佳龍入閣做官。

呂家愷說，林佳龍說新北沒有建設，光是三鶯文創整合計畫，就有新北市立美術館，三重也有熊猴森樂園，另外板橋府中雙城林佳龍每天進進出出，都沒看到改變，新店也有安坑輕軌、土城有長庚醫院，好奇林佳龍到處跑造勢，都不知道這些都是新出來的建設嗎？

呂家愷說，雖然台中人不要的新北人也不要，但希望林佳龍不論是入閣還是怎樣，可以留在新北看看這些有感建設， 也呼籲林入閣後，要為新北爭取更大福利。