中國國航、中國東航、南方航空21日以網路互動形式召開2022年第三季業績說明會，大陸三大航空公司均表達了對國際與國內市場的恢復信心，於冬春新航季執行136條國際航線，較夏秋航季數量大幅增加。業界人士預估，隨著疫情防控措施的鬆綁，今年第4季至2023年年初，有望逐步增加和恢復國際航班。

澎湃新聞報導，中國民航10月30日至2023年3月25日執行2022／23年冬春航季航班計畫，國航、南航、東航分別計畫執行52條、42條、42條國際航線，共136條國際航線。其中，國航、南航的冬春航季航班計畫環比上一個夏秋航季（3月27日至10月29日）國際航線數量大幅增加。

關於國際航線的最新布局，中國國航董事會祕書黃斌在說明會上表示，新航季國航計畫執行52條國際及地區客運航線，132班次／周，新恢復北京-新加坡、杭州-羅馬、重慶-杜拜等航線，計畫新開北京-約翰尼斯堡-成都、重慶-布達佩斯、重慶-胡志明市等航線。

南航戰略規畫投資部總經理袁金濤在會上表示，新航季在國際航線方面已新增廣州至歐洲及東南亞等部分航線，下一步將陸續恢復或加密廣州至北美等國際航線，同時，南航將積極分析市場走勢，靈活調整運力投入，滿足市場需求。

對於未來國際航線市場的展望，黃斌表示，目前境外各國已陸續宣布解除所有疫情防控措施，大陸的入境隔離政策已開始逐漸放寬，預計今年第4季至2023年年初，國際航線市場需求在運力增投和政策利好的刺激下有望小幅恢復。

東航副董事長、總經理李養民在業績說明會上表示，公司結合冬春換季已增加了部分確定的航班計畫，後續隨著民航局與各國雙邊談判的進展及總體計畫，公司有望逐步增加和恢復國際航班。

對於下一步公司的運力投入側重，李養民表示，疫情前中國東航運力投放及運力規畫相對比較均衡，約三分之二投放在國內，約三分之一投放在國際及港澳台，未來將繼續圍繞核心樞紐市場維持相對均衡的國內及地區網路建設。