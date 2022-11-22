九合一選舉即將在本周六投票，台南市選舉委員會22日公告，此次台南市長選舉人數為154萬8203人，台南市議員選舉人數154萬3218人，公民複決投票權人數155萬1209人。

選委會表示，此次選舉全市將開設1540個投開票所，目前各區公所已將選舉公報及投票通知單送達各戶，民眾也可透過中選會「111年投票專區」網站，或內政部戶政司全球資訊網「投票所地點查詢」，查詢投開票所地點。投票當日請民眾攜帶投票通知單、身分證及印章踴躍到投票所，投下神聖的一票。

選委會還說，此次投票程序採「領、領、投」進行，選舉人應先到「選舉票領票處」領取選舉票，再到「公投票領票處」領取公投票；領取選舉票與公投票後，再到「圈票處」圈選選舉票與公投票；圈票後至「投票處」，分別將選舉票與公投票投入選舉票匭與公投票匭。至於開票程序，將先辦理地方公職人員選舉票開票，再辦理公投票開票。

選委會指出，此次投開票所採取高規格的防疫措施，請民眾配合投開票所工作人員進行選務防疫措施，像佩戴口罩進入投票所投票、保持社交距離、進入投票所前量測體溫並進行手部消毒等，投票所工作人員對於圈選工具及圈票處等也都會定時及適時清潔消毒，請選舉人、投票權人放心出門投票。

選委會強調，依《公職人員選舉罷免法》規定，投票日不得從事競選、助選活動，違反者可處50萬元以上、500萬元以下罰鍰。此外，投票進行期間，穿戴或標示政黨、政治團體、候選人的旗幟、徽章、物品或服飾，經令其退出而不退出者，須負刑事責任。選委會提醒，選舉人進入投票所佩戴的口罩，也不得印有候選人姓名、號次、影像及相關宣傳標語，以免觸法。