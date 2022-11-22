【旅奇傳媒/編輯部整理】「三重縣」位於日本中部近畿地區，坐擁山海環伺的自然絕景、豐富百年名湯資源、底蘊厚實的人文歷史，更有知名的米其林綠色指南一星景點-英虞灣、日本人一生要去一次的「伊勢神宮」等必訪之地。三重縣不僅孕育出日本三大和牛之一的松阪牛，伊勢龍蝦等名聞遐邇的山海食材享譽盛名，尤其新鮮美味的海鮮自古被指定進貢日本皇室朝廷，擁有「御食國」的美稱。米其林星級的絕佳山海絕景也隱藏著許多頂級米其林美食、旅宿，一趟三重縣絕景美食的極上旅宿之旅，是疫後日本旅遊新選擇。

在志摩觀光飯店品嚐米其林星級美食

▲志摩觀光飯店為經典館知名建築師村野藤吾所設計。 圖：志摩觀光飯店／提供

志摩觀光飯店經典館是由知名建築師村野藤吾所設計打造，而灣景套房全客房皆為豪華套房房型，為2016年舉辦G7國際高峰會會場。飯店內的灣景套房可以欣賞到美麗的英虞灣，從床舖到備品的皆選擇使用席夢思床及MIKIMOTO等高級品牌，從頭到腳盡情享受極致奢華。從飯店的屋頂展望台能遠眺有著複雜海岸線的里亞斯海岸，將一望無際的蔚藍大海及滿天星空等自然美景盡收眼底，特別是夕陽西下時，可飽覽英虞灣浪漫夕陽之美。

▲志摩觀光飯店的套餐式早餐十分豐盛。 圖：志摩觀光飯店／提供

住客專享的The bay suite Lounge自助吧提供精緻小點與飲品吧，飯店更精心挑選三重地酒，在入住期間可無限次數享用。來此更不能錯過在曾榮獲【米其林指南愛知・岐阜・三重2019特別版】「一星」評價的法式餐廳「La Mer」，享用一場由G7高峰會總料理長樋口宏江主廚，以三重在地採獲奢華海鮮食材打造的極致味蕾饗宴。

▲志摩觀光飯店法式餐廳「La Mer」享用米其林星級伊勢志摩海鮮饗宴。 圖：志摩觀光飯店／提供

志摩觀光飯店

地址：三重県志摩市阿児町神明731（賢島）（伊勢志摩）

御宿The Earth 聆聽地球脈動之聲

坐落在伊勢志摩國立公園的太平洋海岬上的「御宿The Earth」，在佔地54,000坪原生林地間，打造了僅開發5%區堿的絕景隱宿。95%廣大的森林腹地裡約有100種野生鳥類棲息於此，在此可以感受大自然的蟲鳴鳥叫、聆聽海潮之聲、體會偶爾狂野的風兒陣陣吹拂之外，在270度的展望台眺望時而平穩、時而波濤洶湧變幻莫測的鈷藍色大海，抬頭仰望皎潔的明月和滿天星斗，更是療癒感滿滿。

這裡的登山健行路線，能讓您感受大自然的曠世美景，運動過後產生的肌肉痠痛及關節痛等，推薦您盡情享用具有美肌及恢復疲勞等效果的自家源泉溫泉「龍之栖溫泉」。

嚴選伊勢志摩及日本全國各地的時令食材所呈現的季節性菜單，讓許多饕客們深深著迷，而與三重縣知名品牌清酒及種類豐富的葡萄酒所搭配的下酒菜也獲得好評。

▲「御宿The Earth」的鳥瞰全景。 圖：御宿The Earth／提供

「御宿The Earth」自2014年至2022年，連續榮獲具世界權威性的知名豪華酒店獎項「World Luxury Hotel Awards」殊榮。此外，在2019年度「米其林指南愛知・岐阜・三重2019特別版」的旅館評鑑中，舒適度更榮獲「紅４」極度舒適享受等級評等。

▲「龍之栖溫泉」大浴場正對絕美海景，極致享受的泡湯時光。 圖：御宿The Earth／提供

御宿The Earth

▲客房設有露台可欣賞海天一色的風光。 圖：御宿The Earth／提供

地址：三重縣鳥羽市石鏡町中ノ山龍の栖

▲270度的展望台飽覽海天一色廣闊絕景。 圖：御宿The Earth／提供

里創人熊野俱樂部 慢享美食、古道、溫泉

熊野古道距今已超過千年歷史，自古以來被認為是神明居住之地，是世界唯二被登錄為世界遺產的參拜道之一。坐落古道附近的「里創人熊野俱樂部」，是一處隨處可飽覽熊野灘蔚藍大海與夕陽美景，大啖擁有「御食國」美名的三重縣特選食材所打造的精緻料理，感受療癒身心的渡假空間、提供多樣化的特別體驗活動與百年溫泉的溫泉度假村。

榮獲【米其林指南愛知・岐阜・三重2019特別版】三重縣旅館部門、最高級別獎項的「里創人熊野俱樂部」，全館40間客房均以高級的熊野杉木打造，使用歐舒丹L'occitane備品，讓住客擁有極緻高雅的氛圍。充滿開放感的露天溫泉浴池，泉源採用超過700年歷史的名湯「湯之口溫泉」，沈浸在大自然下的溫泉中，感受身心靈全然放鬆的悠閒時光。飯店並提供多項獨特體驗活動，推薦世界遺產熊野古道導覽之旅，隨著歷史足跡跟著領路人一同踏上石階，來場振奮人心的熊野古道自然與歷史交流之旅。

在入住期間，住客專屬的The Club Lounge提供皆可免費享用酒水暢飲、下午茶，以及宵夜小點。能感受三重縣飲食文化的「御食國會席」，當然不能少了知名的伊勢龍蝦及三大和牛之一的松阪牛，從小細節的調味料、蔬菜等都採用在地食材，更精心挑選熊野本鮪及熊野鯛入菜，一道道皆是網羅三重縣及熊野灣山幸海幸的絕品珍味。

里創人 熊野俱樂部

地址：三重県熊野市久生屋町1430

志摩海灘都渡假飯店 極浪漫南歐風情旅宿

面擁米其林綠色指南一星景點「英虞灣」的志摩海灘都渡假飯店，其白色建築充滿南歐風情猶如置身歐洲，不論走到哪都可以拍下絕佳的網美照，是SNS上熱門的打卡景點。採西班牙異國情調建築風格，全室客房均附露台，面海側的客房可以俯瞰波光粼粼的英虞灣及泳池，打開窗戶，猶如畫一般的風景映入眼簾，感受輕輕吹彿的清爽微風和英虞灣變化萬千的景色。

志摩海灘都渡假飯店提供多樣化的設施供住客使用，能將英虞灣盡收眼底全長21m的室外泳池、網球場，及能洗滌旅途中一身疲憊的大浴場。高級雙床房房型採用席夢思床並提供MIKIMOTO肌膚保養品牌等備品，提供住客低調奢華的幸福感受。早餐可以選擇在房間露台享用繽紛豪華的精緻和式、洋式套餐式早餐，獨享絕景的晨間時光。晚餐時刻，有充滿南歐風的法式料理、日式的會席料理可選擇,主廚精選來自伊勢志摩的新鮮食材，以其創意打造視覺和味覺極緻饗宴。

▲讓人想專程前往品味的御食國會席，網羅三重縣高級在地食材。 圖：里創人熊野俱樂部／提供

志摩海灘都渡假飯店

▲入住露天風呂房型享受與幽靜山林共浴。 圖：里創人熊野俱樂部／提供

地址：三重県志摩市阿児町鵜方3618-33

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

▲從花園及別墅向大海延伸的階梯瀰漫南歐風情，是SNS上的知名打卡景點。 圖：志摩海灘 都渡假飯店／提供

▲部份房型能在露台享用豐盛洋式早餐，充滿優雅度假氛圍。 圖：志摩海灘 都渡假飯店／提供