【旅奇傳媒/編輯部報導】那瑪夏美麗遙遠的原民聚落，以布農族及卡那卡那富族佔多數，為讓更多人認識他們，近年高市府觀光局除獎勵旅行社帶團予以補助外，亦與在地公所合作投入多項建設，今11月甫完工的達卡努瓦里秀嶺巷彩繪牆，以生動的原民生活為素材重新打造為入口意象，成遊客最夯打卡點，暖冬之際邀請您務必到此一遊！

局長周玲妏表示，這次彩繪牆的設計，是歷經多次邀集村民代表、在地民眾共同參與討論，獲取許多寶貴建議，運用原住民鮮明的色彩及融合營火蟲等具部落代表性的圖騰、文物或故事繪圖等鮮明形象來呈現原住民之族群特色，畫作中更是展現出射耳祭布農族人一年中最盛大與隆重的祭典，是部落成長重要成長的儀式，也是訓練狩獵的作戰能力、獲取同儕、長老們肯定認同的必經過程。

另外，太陽是原住民的共同元素，背景廣闊的山林、豐收的作物、自在的動物們代表原住民與大自然和諧相處的生活模式，將這些原住民族的傳說故事、生活習慣、服裝特色等元素完整地呈現在這一百多公尺的牆面，路經此地便彷彿閱讀了一段臺灣的原住民故事，而除了彩繪牆，近幾年觀光局在當地投入眾多建設，包含舊民權國小遺址、達卡努瓦神社遺跡休憩設施建置、櫻花公園及賞櫻步道建置等，且也在多場旅展中觀光局更不遺餘力，行銷質樸又充美滿美麗神話的那瑪夏原鄉觀光。

▲呈現原住民族群特色的彩繪牆。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局指出疫情間觀光局沒有停下腳步，不斷規劃建設本市觀光軟硬體升級，已具相當成效並串連起此區知名景點，如寶來、不老溫泉及甲仙等東高雄其他區域，也辦理非常多行銷宣傳補助活動，也非常感謝大家的支持與肯定，相約一起到旗美東九區來探訪尋幽，品嚐都市所沒有的好滋味、景緻，如有非常多的外地旅客到甲仙知名貓巷拍美照打卡，然後到當地今年首度列為米其林美食的「仙香飲食店」大嗑香氣濃郁的芋頭筍絲扣肉、芋頭丸、薑黃雞等招牌菜色是必定要的。

飯後再到猶如世外桃源的鍚安山，登上位於至高處的錫安聖殿，遠眺遠方展開的層層山谷景色壯闊，進入那瑪夏街區前沿路上可觀賞嘆為觀止的嗡嗡大峽谷，還有「鑽石級」綠建築及全國最美校園兩項美名的那瑪夏民權國小圖書館、神社遺跡、前述的彩繪牆等，讓您不知不覺就殺光大量手機記憶體！

▲傳香三代甲仙老店「仙香飲食店」。 圖：高雄市政府觀光局／提供

對於原鄉美食及文化體驗部分，那瑪夏區長孔賢傑補充說到，像是深受民眾喜愛的網路名店「木之屋」，菜色以在地食材、野菜為主，帶有原民風情淳樸自然，還有「深山裡的麵包店」則以龍鬚菜等在地食材，製成窯烤吐司，這些好味都吸引了遊客味蕾，回頭率相當高；而當地民宿主人皆十分好客，部分民宿還提供深度遊程，例如Lu Mah 民宿提供部落生活體驗，從認識野菜到獵人射箭，再到親手製作傳統美食，沉浸於原民文化，讓到訪遊客不用煩惱如何規劃行程，玩得開心又放心。

▲歡迎來那瑪夏品嚐在地食材做成的吐司及麵包。 圖：高雄市政府觀光局／提供

那瑪夏當地3-4月螢火蟲大爆發，滿山滿谷的黃色小燈籠勾畫出山林間奇幻的美景；5、6月盛產香甜多汁外地所品嘗不到好滋味的水蜜桃，平時則有龍鬚菜、茶葉、咖啡豆、生薑、芋頭及愛玉子等農特產品可以選購，另外還有將水蜜桃樹等果樹，種植在酵素雞場內，透過生態圈食物鏈的方式，果禽共養而產出的酵素雞蛋，也推薦大家以行動支持在地小農，而近日也漸有梅花巧上樹梢，那瑪夏的美只能親身來體驗！

▲那瑪夏知名景點嗡嗡大峽谷。 圖：高雄市政府觀光局／提供

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