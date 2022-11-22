【旅奇傳媒/編輯部報導】提到馬祖，最先想到的美食是什麼呢？ 海鮮、老酒、紅糟可謂是馬祖佳餚的靈魂要角！為了讓更多人認識馬祖的料理內蘊，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處特別辦理「第一屆卡蹓紅糟炒飯王比賽」，11月4日在馬祖境天后宮登場，總計吸引40位民眾報名參加，參賽選手來自各方，亦有專程由台灣搭飛機來馬祖參賽的朋友們，互相交流切磋廚藝，並比誰的紅糟炒飯最對味。

▲美食行銷再添佳話，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處主辦第一屆紅糟炒飯王比賽，飄香全島。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

傳統紅糟炒飯＆創意紅糟炒飯考驗技藝創新 特邀五大名廚擔任美食評審 送出10萬獎金

馬管處處長方正光表示，馬祖的先民來自福建，多以打漁維生，自古就有釀造老酒禦寒的習慣，而釀造老酒所剩餘的紅糟成了料理的配料，傳承至今也成了馬祖的特色美食。馬祖紅糟與閩南紅糟或客家紅糟不同，具有濃郁的酒香，口味香醇，充分代表馬祖獨特的在地產業特色，馬祖在地業者也據以研發紅糟花生、紅糟餅乾等，來馬祖選購紅糟系美食，內行之選，同時作為伴手禮販售，相當受到遊客的喜愛。

▲第一屆卡蹓紅糟炒飯王比賽，第一名金馬獎得主陳子森（左4）。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

為了推廣馬祖國際觀光，馬管處特別於今年辦理第一屆卡蹓紅糟炒飯王比賽，推廣馬祖紅糟美食，要讓更多台灣以及國際旅客來馬祖除了必追藍眼淚，未來到訪馬祖一定要品嚐獨特的紅糟炒飯，希冀藉由本活動，徹底打響馬祖紅糟炒飯的知名度！

▲第一屆卡蹓紅糟炒飯王比賽，吸引40位參賽者報名。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

卡蹓紅糟炒飯王比賽，總共選出10名獲獎者，第一名獎金5萬元、第二名獎金3萬元、第三名獎金1萬元，總獎金近10萬元。比賽並邀請到馬祖明星樓的曹祥福主廚與中華美食交流協會的駱進漢理事長、郭宏徹榮譽理事長、黃宏銘副理事長、陳冠宇監事等五位名廚擔任卡蹓紅糟炒飯王比賽的評審，參賽選手要在指定的時間內，炒出傳統紅糟炒飯與創意紅糟炒飯兩種不同炒飯，考驗選手們的廚藝與創新，參賽者無不使出渾身解數，專注做出自己的炒飯作品。

▲馬祖明星樓的曹祥福主廚、中華美食交流協會的駱進漢理事長、郭宏徹榮譽理事長、黃宏銘副理事長、陳冠宇監事等五位名廚擔任卡蹓紅糟炒飯王比賽的評審。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

評審結果由陳子森榮獲第一名金馬獎頭銜，鄧慧芬與邱湘雲則分別獲得第二名銀馬獎與第三名銅馬獎的殊榮。 頒獎典禮則邀請到立法委員陳雪生、連江縣長劉增應、連江縣議會議長張永江、馬祖觀光圈產業聯盟盟主陳書建、交通部觀光局馬祖國家風景區管理處方正光處長及民進黨連江縣黨部主委李問等許多貴賓出席。

趣味食藝市集 民眾遊客齊參與

第一屆卡蹓紅糟炒飯王比賽圓滿成功，特別感謝各方人士的支持與協助，活動現場還安排了有趣好玩的食藝市集，包括好運一把抓、擲骰迎好運、卡蹓馬祖最速配等趣味活動，聚集許多民眾及遊客共襄盛舉，也期望藉由卡蹓紅糟炒飯王的比賽，能有效將馬祖在地美食推廣給更多海內外旅客分享！

▲透過參賽者巧思，紅糟炒飯呈現各種美味樣貌。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

▲兼具傳統與創意融合，紅糟炒飯考驗技藝創新。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供