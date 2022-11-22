【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】這條紅葉鐵道你收集過嗎？JR名松線全線行駛在三重縣境內，串聯中部松阪站至伊勢奧津站之間，沿線只有15個車站，全長約43.5公里。
列車大多由1輛車廂編成，僅有在學生們的通勤時段、春季或黃金週才會看到2輛車廂。秋季期間，這裡是不被打擾的紅葉秘境，最推薦行經「家城」站沿途的山巒溪谷紅葉絕景，如果時間充裕想要漫遊，搭乘整趟也只需約80分鐘！
三重縣 JR名松線
紅葉期：11月中旬～11月下旬
（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】這條紅葉鐵道你收集過嗎？JR名松線全線行駛在三重縣境內，串聯中部松阪站至伊勢奧津站之間，沿線只有15個車站，全長約43.5公里。
列車大多由1輛車廂編成，僅有在學生們的通勤時段、春季或黃金週才會看到2輛車廂。秋季期間，這裡是不被打擾的紅葉秘境，最推薦行經「家城」站沿途的山巒溪谷紅葉絕景，如果時間充裕想要漫遊，搭乘整趟也只需約80分鐘！
三重縣 JR名松線
紅葉期：11月中旬～11月下旬
（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。