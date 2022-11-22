新黨台北市議員候選人張榮法告陳時中（陳志賢攝）

台北市議員候選人張榮法，指控日前被民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊的人員圍毆到住院，認為已有傷害及妨害選舉的犯行，22日上午在前立委謝啟大及多位支持者陪同下到台北地檢署提告陳時中及10名動手的人士涉嫌傷害、妨害自由、妨害選舉等罪。

提告過程中，張榮法的宣傳車一直在博愛特區內的台北地檢署大門前大聲放送「民進黨不倒，台灣不會好」，並痛批「陳時中是傷害案共犯，不配選台北市長」，嗆聲要「提告告死陳時中」。

謝啟大表示，張榮法夫妻於19日在萬華街頭拜票，張因對路過陳時中競選團隊說「萬華不是破口」、「下架陳時中」，遭陳時中競選團隊10名不明人士勒他脖子圍毆，陳時中在場卻不制止。

張榮法並提出對方拉扯他的錄影畫面，請求檢察官督促萬華警方調出附近監視器，查出這些人姓名及身分，追究其所涉傷害罪與妨害選舉罪。

另新黨及張榮法指控，張榮法被毆打後，因為張妻緊急跑到市場外圍，將騎機車繞行喊票的助選人喊過來，張才被放開。

但警方僅將助選員拉住憤怒的張榮法的畫面提供給媒體，誤導張榮法未被毆打，認為警方無視先前張榮法被10人強制壓制推擠的畫面，及張榮法被人由後方強制鎖喉的照片，質疑警方執法不公。