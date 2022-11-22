台股加權指數22日開在14,404.08點，權王台積電（2330）開低在476元，大型權值電子股如聯電（2303）、台達電（2308）、聯發科（2454）等皆開低，壓抑指數表現。貨櫃三雄、選舉政策加持股如生技族群表現逆勢上揚，台股早盤指數下跌60餘點，成交量縮。

憂心中國大陸恐重啟較嚴厲的防疫政策、再加上能源類股下挫，衝擊美國四大指數在被假期縮短的一周走軟。

道瓊工業平均指數11月21日終場下跌0.13％（45.41點）、收33,700.28點。那斯達克指數下跌1.09％（121.55點）、收11,024.51點。費城半導體指數下跌1.77％（18.2點）、收2,675.83點。

中信投顧指出，21日台股以連續黑K呈階梯式緩跌格局，而指數更進一步跌破5日線支撐來看，顯示目前多方確實暫無強攻意願，再加上量能未見回溫反見均量趨勢下滑，類股難以接棒。

台積電衝高氣勢形成正向輪動，在這種情況下，預期台股目前沉悶表現，可能還需持續一陣子。

不過，觀察目前台股震盪均能落於11月15日長紅中線14,435點，顯示目前多空對於持股調整仍採偏多思惟，而OTC表現相對大盤抗跌，力守半年線，亦透露內資對台股後市並不悲觀，若近日美股（NASDAQ、費半為主）未見激烈震盪拉回，台股適度整理之後仍有探高機會。