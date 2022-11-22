中國大陸疫情升溫，影響國際股市表現，美股四大指數昨夜全面收黑，但今早美股期指翻紅，日韓股市也漲跌互見。台股今早在國際市場氛圍偏空、台積電(2330)續開低，加上市場觀望選舉情勢下，大盤再開低約35點、為14404.08點，在電子權值族群領跌下，指數一度跌破14400關，所幸航運族群回神揚帆、軍工概念股展現實力，加上生醫續強，跌勢快速止血，櫃買市場率先翻紅，隨著晶圓雙雄買單急拉，加權指數也翻紅。

分析師指出，台股今日開低走高，開盤半小時後，晶圓雙雄見買單急拉，外資買進後沒有大幅調節，融資也處於低檔，沒有增加的跡象，散戶沒有大量的進場，漲多到半年線震盪整理，是健康的情形，整理過後有機會朝年線進攻。

盤面上，權王台積電(2330)今日開低，開盤半小時後，買單急拉翻紅；聯電(2303)今日開低後受到多頭力挺，股價翻紅小漲約1%；軍工概念股攻勁十足，寶一(8222)、精剛(1584)強鎖漲停板、雷虎(8033)漲幅也在3%以上；生醫族群人氣不弱，安盛生(6734)漲幅在6%以上、望隼(4771)、合世(1781)、佰研(3205)漲幅都超過3%，東洋(4105)獲外資連7買，逆勢揚升3%，股價逾1年高峰；和成(1810)挾著新品上市及進入國防工業體系，今日亮燈鎖在漲停板15.2元，站上逾半年高點。

分析師指出，台股在歷經從12,629點反彈至14,657點反彈逾2,000點過程中，陸續克服月線、季線，目前指數落在半年線附近，雖然大盤在半年線附近震盪的過程中，盤中指數均有攻克半年線，但以目前半年線扣抵位置落在16,500點附近，顯示半年線目前仍維持下彎的趨勢仍未改變，短線大盤若無法再回到5日線之上，盤勢有機會醞釀整理。