民進黨桃園市長候選人鄭運鵬赴陸經商爭議延燒，桃園市無黨籍市議員候選人毛嘉慶透過影片指稱，鄭當時成立假外資公司，除申請世界專利外也申請中國大陸境內專利，與當初聲稱為申請世界專利才須透過大陸說法似有落差，且疑有解放軍背景的「表哥」帶路賺人民幣。對此，鄭運鵬回應，公司經營為公開資訊，他接受檢驗，直批這些內容是看圖說故事荒謬抹紅。

對於爆料內容，鄭運鵬今回應，公司經營皆為公開資訊，他全都接受檢驗，但看起來對方是看圖說故事，在申請世界專利PCT過程中，無論國營事業或民間大企業，因為非申請專利的會員國，申請必須透過中國大陸，這其中他看見台灣在國際組織上受到的打壓困境，須想辦法突破，給台灣對等尊嚴與平等待遇，但國民黨卻只看到委曲求全。

至於表哥帶路賺錢一說，鄭運鵬澄清，公司到後來就不是由他經營，過去這段過程，會認識一些朋友，也在一些應酬場合會見面，但他強調「看圖說故事實在沒意義」，將他和解放軍、大陸國家主席習近平連結，真的是很荒謬的抹紅。