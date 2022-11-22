太平洋島國索羅門群島今（22）日爆發規模7.3大地震，震源深度僅10公里。美國海嘯預警系統已經發布海嘯警報。

路透社報導，所羅門群島南部的馬蘭戈（Malango）當地時間22日凌晨2時過發生規模7.3大地震，美國地質調查所（USGS）監測到震央位在馬蘭戈西南方19公里處，震源深度僅10公里。

美國海嘯預警系統隨即發布海嘯警報，警告距離震央300公里內的沿岸地區可能出現危險的海嘯波。

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