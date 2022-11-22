現年61歲的張學友與妻子羅美薇育有兩個女兒，張學友夫婦對於家庭生活相當保護，從不主動公開一家人的合照，希望孩子們可以遠離鎂光燈的焦點。近日，媒體也捕捉到張學友17歲的小女兒張瑤萱，與知名藝術家陳竹君共同舉辦名為「重生」的畫展，張瑤萱亭亭玉立的模樣隨之曝光。

在畫展開幕式的當天，張瑤萱與陳竹君到場主持開幕儀式，這可以說是張瑤萱第一次公開亮相，只見她她打扮比較休閒簡單，穿了一條破洞牛仔褲，一件白色短版上衣，小露纖腰，外加一件寬大的格紋襯衫，雖然戴上口罩看不到正臉，但能感受到張瑤萱內斂溫婉，眼睛也十分神似媽媽羅美薇，舉手投足已經有了些許藝術家氣質。

事實上，在畫展開幕儀式上，張學友有到現場支持女兒，畢竟是張瑤萱第一場公開活動，不過張學友沒有與女兒公開合照，父女倆始終保持著距離，顯然張學友就是不想喧賓奪主，讓自己成為畫展的焦點，同時不想女兒被刻意關注報導，所以他只與張竹君合照，其態度讓大眾不禁大讚公私分明。