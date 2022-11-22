星宇航空開航台北－河內航線，開航即每日1班飛航。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

星宇航空宣布，繼峴港、胡志明市後，2023年1月13日起將開闢台北－河內航線，屆時星宇在越南將有北、中、南3個航點，機票即日起正式開賣。

台灣解封政策逐步開放，旅遊市場大幅成長，星宇航空各航線於年底進行增班，再宣布開闢第3個越南航點，重回海外旅行第一站，就選擇優美的文化古都河內。星宇台北－河內航線以A321neo執飛，提供188個座位，包含商務艙8個與經濟艙180個，開航即每日1班飛航。

星宇航空指出，台越間的商務往來十分頻繁，其中文化中心河內更是越南首府及北部第1大城，為經貿及旅遊的重鎮。有鑑於越南當地疫情在今年下半年已獲得良好的控制，且台越2地入境規定持續放寬，選在此絕佳時機開闢河內航線。

河內市區歷史文物豐富、名勝古蹟遍佈，加上獨特的美食文化，讓河內一直是國人至越南旅遊的最佳旅遊城市，具有絕美海景、被列為世界遺產的下龍灣；古色古香、充滿故事的還劍湖；歷史文化下華麗的聖約瑟夫天主堂（河內大教堂）；融合法式文化而成的獨特美食，包括烤肉米線、鱧魚鍋、雞蛋咖啡以及越式法國麵包三明治等。

星宇航空現飛航峴港、澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉、福岡、札幌、沖繩等航點，明年1月13日河內開航，以及1月17日宿霧開航後，航點將增加至15個城市。