高雄市長陳其邁今早車掃從鳳山行政中心出發，包括立委許智傑等人陪同。（柯宗緯攝）

邁粉在街口等待，高舉「就4要你，陳其邁」。（柯宗緯攝）

選戰最後進入關頭，民進黨高雄市長陳其邁力拚連任，陸空戰齊發。他今（22）日賣關子說，家人會當分身輔選，不過妻子吳虹還要看診，何時要再看競總安排。至於兒女是否對站台？他笑稱，「他們用他們的方式在輔選，我有答應他們要保密」。

陳其邁今早車掃從鳳山行政中心出發，包括立委許智傑、民進黨市黨部主委許智善、民進黨高市議員候選人林智鴻、張漢忠、陳慧文、蘇致榮等人陪同，邁粉在街口等待，高舉「就4要你，陳其邁」，還有「銀髮邁粉」興奮與他來個愛個抱抱。

本周六即將投票，不過相較於4年前，陳其邁打出「夫人牌」，當時由妻子吳虹代打到市場掃街，吳虹也曾拍攝競選影片，用行動力挺丈夫。不過，今年選戰倒數關頭，妻兒何時現身輔選，也令外界相當關注。

陳其邁表示，吳醫師還在看診，服務病人是她幾10年最重要工作，盡量看她時間，但還是病人優先為主，以及看總部如何安排，而就快投票，時間非常緊迫，盡量更多人當「分身」，也包括立委、家人，一起全力衝刺。

至於兒子、女兒會輔選嗎？陳其邁笑說，他們都有用他們的方式，自己要尊重，「他們用他們的方式在輔選，都各有專長，我先講到這裡，因為我有答應他們要保密」。

陳其邁強調，最重要的還是趕快跟市民朋友催票，「因為你的一票不僅是決定未來，更重要是推動城市大步進步」。現在選戰策略是陸戰、空戰交錯，陸戰就是車掃，空戰就是透過臉書、社群媒體等跟網友比較親切的互動。

至於網友有直播敲碗要看「邪佞手指」，陳其邁笑說，車掃時間都很長，小編也會加入當地的建設、規畫等宣傳，同時盡量滿足網友的要求，用比較有趣的方式跟網友互動。

陳其邁今天行程滿檔，早上從鳳山掃街，下午將趕赴「台灣頭」替基隆市長候選人蔡適應助選，陳其邁直說，相信蔡適應會是最好的選擇，高雄、基隆都有重要港口，可以互相學習。而晚間陳其邁將回到左營區車掃。