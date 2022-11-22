歐洲央行(ECB)首席經濟學家蘭恩(Philip Lane)在周一的一次訪談中說，為了對抗通膨，ECB將在12月和明年繼續升息，但升息幅度可能比最近的升息小得多。

在通膨高漲情形下，ECB在最近三個月內已經升息200基點(8碼)，並準備收回近年來對銀行大量注入的資金。

蘭恩說，下次升息幅度將小於ECB此前兩次會議的創紀錄75基點升息，但是不會是最後一次的升息；「一個考慮大幅加息例如75基點的情形已經不復存在」。

他說，ECB不是要暫停升息周期，而是在適當時間採取力度較小的措施，並且要降低債券持有。

同時之間，ECB另一位官員Mario Centeno於周一在另一場合說，ECB有必要扭轉通膨上升的趨勢，但ECB下一次會議升息75基點的條件已經存在不多。

該葡萄牙央行行長還指出，歐洲的利率仍然約為美國的一半，此為兩地區基本面的差異。Centeno還呼籲企業限制加薪，認為這有助於ECB打擊通膨。