一名女網友結婚多年未得子，遭婆婆極盡羞辱，婆婆甚至曾當眾甩她耳光，丈夫後來為「保護她」選擇離婚，並對家人說她的身分已是「女友」非「老婆」，不該被婆家霸凌，婆婆超氣又無奈；文章曝光網友們卻質疑真實性，因離婚代表喪失伴侶權益，應該得不償失，也有不少人認為丈夫霸氣，為護妻不惜離婚。

該網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」分享，他先前曾獲知某個惡婆婆的故事，一名網友的舅媽嫁進門多年仍未懷孕，該網友的外婆因此極盡手段侮辱媳婦，甚至曾當街甩對方巴掌，原PO的舅舅因此霸氣直接與妻子「辦離婚」，恢復成交往關係，並對母親說「我已跟我老婆離婚，所以（她）不是我們X家的人」。

該網友的舅舅要求母親不能再對「前媳婦」頤指氣使，對方想當氣氛也無可奈何，原PO也被要求改口叫阿姨、而非舅媽；分享故事的網友之後補充，即便離婚喪失伴侶權益，但總比被婆婆凌虐來得好，也沒辦法用「假離婚」，因為母親若看到戶籍謄本或身分證就完了。

其他網友留言「一開始就要好好保護老婆吧」、「有問題的是婆婆，卻要媳婦離婚，然後兒子真男人？」「應該要『假』離婚，其實沒離卻告訴媽媽有離，不然以後如果舅舅躺在床上了，誰能幫他做決定」、「這八成是杜撰的，臺灣還是媽寶男人多吧」、「果然婆媳問題中最大關鍵還是要看是不是有個神隊友」。