屏東八旬老翁日前與友人在家暢飲米酒，結束後騎著機車準備返家，途中與一輛自小客發生擦撞，警方到場酒測，酒測值高達1.81毫克，事後遭罰6萬7500元；老翁卻遲遲不繳罰單，正當行政執行署準備執行土地查封時，他才驚覺事態嚴重，一口氣繳清所有罰款。

行政執行署屏東分署指出，當時老翁遭開罰6萬7500元，他始終不理會罰單，事後發現，他名下並無存款，執行人員先至三合院老家現場催繳，但未遇本人及家人，承辦書記官調查後發現，他尚有多筆土地與房產，於是發函地政事務所查封其中一筆土地。

老翁妻子接到查封公文，才驚覺事態嚴重，趕緊由親人捧著現金至分署繳清酒駕罰單，隨即塗銷查封登記。

警方透露，一般警用酒測器最大測量值為2.0，老翁酒測值高達1.81已快破表，幾乎呈現泥醉狀態，且一般駕駛人呼氣酒精濃度達每公升1.5毫克，就可能進入呆滯木僵、昏迷等危險狀態，這位八旬老翁送醫多時測量酒測值還如此驚人，顯見騎車時泥醉程度，對自己及用路人危險性甚高，所幸送醫後並無大礙。

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