無黨籍桃園市長候選人鄭寶清昨（21）日在臉書發文，提出了10項托、育兒政見，他表示，照顧及培養國家未來的主人翁，就是政府應盡的責任與義務，也是讓年輕家庭無後顧之憂的堅實後盾。

鄭寶清指出，0到6歲孩子國家養、0到12歲不中斷的公共托育服務教育理念，是現代化文明國家該有的施政水準，六都是台灣財政預算經費比較充沛的縣市，應該提供學童及嬰幼兒更加友善的照顧，以及育、托兒教養環境，才能不分家庭經濟條件的環境差異，獲得相同起跑點的平等教育、養育權利。

鄭寶清說明，他以「不要讓孩子輸在起跑點」的父母同理心思維，全力推動健全的「全方位」友善育、托兒教養政策，協助桃園的年輕家庭減輕經濟負擔與心理壓力，期望能「點亮孩子們的一盞明燈」。鄭寶清提出：

1. 學童營養午餐免費共享：鄭寶清表示，全台已有9個縣市實施該政策，但6都卻未列其中，因此這是地方政府失能及失德的痛處，同時學童在校接受教育的重要環節不能偏廢，他們更需要有吃得飽、好，且衛生又營養的午餐照顧，才能專心上課學習，獲得最寶貴的知識與品格養成。

2. 友善養育，延續生育補助及育兒津貼：每名新生兒3萬元，每月5千元育兒津貼，並增加地方育兒補貼。

3. 友善育兒職場環境，宣導並補助企業對哺（集）乳室與托兒設施設置的良好環境，並設置教保人員提供優質及安全的照護。

4. 友善育兒住宅：家庭擁有3名含以上子女可優先擁有社會住宅分配權，減輕年輕家庭經濟負擔。

5. 市府增設育兒教保中心，提供市府上班人員一定時間的托育需求，也安排托教人員照顧、培養孩子學習新知的友善環境。

6. 設立「大家庭福氣卡」：讓家中有3名子女及以上者，搭乘公共交通運輸工具與停車都享有優惠，並且至公家機關洽公或公立醫院看病可優先辦理。

7. 假日公有停車場，及街道停車格停車免費，讓年輕家庭的假日「家庭日」享有更好的出遊動力，且讓小孩擁有身心健康的成長環境。

8. 全面盤點閒置校舍，轉型為（準）公托幼兒園，積極逐步提升公共化及準公共幼兒園的比例到6成以上的覆蓋率，以有效減輕年輕家庭的經濟負擔。

9. 健全幼兒教育機制：鄭寶清認為，幼教師生比應從1比15，降至1比12，特殊教育方面應朝1比8的目標逐步實現，可先盤點市內幼教師生比過高的園所試行，再逐步推廣。同時，年輕家庭的托嬰、托育，與幼兒園課後公托服務，及國小學童課後照顧輔導服務的實際情況需要，應做更務實彈性的安排及規劃。

10. 加強國中小學兒童的雙語教育「口語化」、「生活化」的學習環境及機會，並強化「是非誠信」人格養成，及在地鄉土深耕教育，著重實務案例教學方式來啟發學童。