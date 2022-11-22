特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）10月底以440億美元收購推特後，展開大規模裁員引發一連串混亂，瑞士科技倫理學者Marcello Ienca警告，馬斯克不僅擁有推特，還執掌神經科學新創公司Neuralink，該公司的使命是「將人腦與人工智慧結合」，而這種跨領域掌控的狀況存在很大的風險。

根據《瑞士資訊》報導，馬斯克2016年創立Neuralink，專門研究在腦內植入晶片，並將人類與人工智慧融合，這些設備目前已在猴子和豬身上進行測試。瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)的神經科技倫理學專家Marcello Lenca警告，馬斯克接掌推特，擁有3.3億活躍的推特用戶數據，Neuralink可以加速侵入性神經技術的發展，即能夠閱讀甚至操縱人腦的大腦植入物，進而影響人們的行為、記憶、思想和情緒等。

Marcello Ienca提到，馬斯克既擁有世界領先製造腦植入神經技術的公司，又控制著收集數百萬用戶敏感數據的社交網絡，這一事實相當令人擔憂。他並舉例劍橋公司的分析醜聞，該公司就是通過不正當手段獲取Facebook用戶的數據，並用來進行心理分析，涉嫌影響美國大選結果。

Marcello Iencau強調，從馬斯克過往的行為來看，他並不準備基於道德考量，放棄操縱公眾輿論，所以他認為，馬斯克並不適合從事腦機介面技術開發。

Marcello Iencau也不諱言，馬斯克開發的神經技術恐怕很快能夠讀取和影響人類思想，雖然神經科技還不能深度讀心，但已能夠在大腦數據和心理訊息之間建立統計學關聯，他示警，如果這些大腦數據與數百萬推特用戶的心理數據結合起來，最終將提高對人群影響力和操縱。