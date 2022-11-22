九合一選舉將至，但有不少民眾礙於規定無法投票，資深媒體人、中廣董事長趙少康指出，被政府除籍、大小三通受阻、不讓確診者投票等，加起來約有100萬人無法行使基本的投票權。趙少康諷刺表示，在這種幹掉對方百萬票的狀況下若民進黨還選輸，就真是「自作孽不可活」。

趙少康昨（21）日在臉書提及，民進黨對這次選舉沒信心到了極點，「非我黨類，其心必異」，能不讓投票就不讓投票，只要有一點疑慮，就盡量剝奪選舉權，他列出5例「奧步」，並認為有大約100萬選舉人，被政府找各種理由不給他們投票，因為民進黨認為這些不是他們的死忠票。

首先，趙少康提到，很多人因為疫情無法回台，3年來被除籍的有30多萬人，其中有投票權的約30萬人，「反正僑胞也好，台商也罷，會投民進黨的不多，乾脆都不給你投票」。而大三通限縮，原來兩岸直航台灣有10個航點、大陸有61個航點，趙少康指民進黨假藉疫情，現在只准飛上海、成都、北京、廈門，兩岸航班既少且貴，加上小三通不通，在福建、廣東的台商要回台極不方便，加起來起碼有50萬人無法回台投票。

此外，有約10萬名確診者不能投票，趙少康痛批，這既不合理又有違憲之虞，因為民進黨怕這些人確診心裡不爽，會不投民進黨。趙少康也提到，以前選舉日在營國軍可以啟動輪休出來投票，這次完全改變，不讓他們出來投票，因為民進黨對國軍，尤其對年輕阿兵哥的票沒有把握。

「這還不算民進黨抵死不從不肯實施的通訊投票」。趙少康提到，全世界絕大多數國家都採准許通訊投票制度，這次美國的期中選舉，通訊及提前投票的就有4000萬人，民進黨卻怕的要死，就算不准在大陸進行通訊投票，在大陸以外地區及台灣，民進黨還是怕。他諷刺表示，民進黨對自己沒有信心、對台灣沒有信心、對國人沒有信心，只能祭出垃圾步。