重慶疫情持續升溫，昨（21）日新增本土6335例，目前正加快方艙醫院建設。大陸國務院副總理孫春蘭同日親赴重慶視察，強調要以快制快跑贏病毒、集中力量打贏疫情殲滅戰。

重慶市昨日新增本土確診病例178例、新增本土無症狀感染者6157例，共計6335例。

重慶目前正加快方艙醫院建設。據重慶市委宣傳部微信公眾號「重慶發布」，悅來、南坪、璧山三地方艙醫院已交付使用，可提供約1.7萬張床位；迎龍方艙醫院和寸灘方艙醫院分別於11月16日、18日啟動建設，近日將交付投用。

項目建成後，迎龍方艙醫院可提供2萬6313張床位，寸灘方艙醫院可提供1萬6750張床位。

孫春蘭昨日赴重慶調研指導疫情防控工作時重申，堅定不移堅持動態清零總方針，並強調刻不容緩採取堅決果斷措施，以利於更快阻斷傳播鏈條、遏制擴散蔓延，最大限度減少疫情對經濟社會發展和民生的影響。

孫春蘭還說，要提高感染者和密接人員轉運和收治隔離效率，做到日清日結，以快制快跑贏病毒。