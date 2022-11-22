精英(2331)旗下小金雞精強科技與Intel攜手合作，發表全新LEET電競系列產品-電競主機板Z790H7-A 及LEET系列準系統電競主機B660；擁抱Intel第13代Core系列處理器，滿足玩家遊戲體驗引領熱血電競魂。

精英今年前3季獲利9.31億元，EPS達1.67元，較去年同期的-0.08元，不但轉虧為盈還大幅成長；今年前3季毛利率9.75%，營益率1.11%，均優於去年同期。

精強科技Z790H7-A主機板打造遊戲玩家與專業人士絕佳的效能，可跨世代兼容Intel 12、13代Core處理器(Raptor Lake-S& Alder Lake-S)支援Win11 64bit，以Intel Z790晶片組作為研發堅強後盾，Z790晶片組對於超頻功能技術再提升，可支援一鍵超頻效能需求。搭載DDR5高頻率記憶體速度提升50%，以及PCIe5提升2倍強大效能傳輸，全面升級儲存裝置讀寫速度。

Z790H7-A主機板支援4個M.2 SSD Slots，其中PCIE Gen4介面能更快速升級儲存裝置，打造敏捷的性能與品質；並搭載USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Type-C可支援外接儲存設備使用。為了成為遊戲玩家穩定堅實的致勝之盾，Z790H7-A主機板配備18相數位電源使電競環境穩定無虞。網路方面，配備Intel 2.5G LAN並支援M.2 2230 最新無線網路802.11ax技術。

Z790H7-A主機板採用一鍵式BIOS更新方式，解決玩家複雜繁瑣的BIOS更新問題。當需要更新BIOS時，僅需將PSU連接插至主機板上，再將存有BIOS更新檔案的隨身碟插入最底部的USB2.0連接埠上，最後按下BIOS_UPDATE按鍵，等到閃燈結束時，就已經完成BIOS更新。Z790H7-A主機板特別設計配備客製化可控可調整式LED，以及ALC1220的8聲道高效音效晶片，設計搭配採用耐久耐用日系電容，展現絕佳聲光效果打造完美電競體驗。

LEET B660準系統電競主機，最高可支援Intel第12代Corei3、i5、i7和i9處理器，其採用新的混合架構設計，提高整體性能。LEET B660可選配搭載NVIDIA GeForce GTX，或是AMD Radeon RX6650 XT等兩種顯示卡，讓電競環境再升級。8GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 3070/3060 Ti顯示卡採用NVIDIA Ampere架構，提供卓越巔峰的性能和效能；而另一選項，8GB GDDR6 AMD Radeon RX 6650 XT，本基於AMD RDNA2架構，具有強大視覺效果，讓玩家能夠大舉征服1080p遊戲。

LEET B660配備透視側窗，優雅的鋼化玻璃側板，開啟無須工具只需按下手柄按鈕即可輕鬆掀蓋。為了打造極佳的散熱冷卻環境，LEET B660具有足夠的氣流空間，並透過大表面進氣口達成最大限度冷卻效果。在機體本身設計配備一個3.5吋/2.5吋硬碟槽，最多可支持三個2.5吋硬碟或一個3.5吋硬碟，讓玩家可以適時升級儲存空間。LEET B660的獨家ARGB燈效app設計，在系統運行時有靜態、呼吸、色彩循環、關閉等四種燈光模式可自由改變顏色，優化整體電競體驗。