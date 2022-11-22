基隆地檢署22日依賄賂罪嫌，起訴2名里長候選人。圖為邱姓候選人賄賂里民的高梁酒及口罩。（基隆地檢署提供／張志康基隆傳真）

基隆地檢署22日依賄賂罪嫌，起訴2名里長候選人。圖為邱姓候選人賄賂里民的高梁酒及口罩。（基隆地檢署提供／張志康基隆傳真）

九合一選舉近在眉睫，基隆地檢署22日上午偵結兩件賄選案，起訴一名基隆市中正區林姓里長候選人及新北市瑞芳區一名邱姓里長候選人。另外也有一名選民涉犯受賄罪遭起訴。

基隆地檢署表示，檢察官指揮法務部調查局基隆市調查站、基隆市警察局、基隆市警察局第二分局、內政部移民署北區事務大隊基隆市專勤隊等單位，偵辦基隆市中正區里長林姓候選人涉賄選案。林姓候選人夥同林姓椿腳在今年的7至9月間，以每票1000元的代價，尋求里民的支持。除魏姓選民自林姓樁腳收受3000元外，其餘選民對於林姓候選人的賄選都均予以拒絕。

檢察官除於10月13日聲押林姓候選人外，22日也將林姓候選人、林姓椿腳依涉犯投票行求及交付賄賂等罪嫌，魏姓選民則依涉犯涉投票受賄罪嫌提起公訴。

另外，基隆地檢檢察官指揮法務部調查局新北市調查處及新北市政府警察局瑞芳分局偵辦新北市瑞芳區邱姓里長候選人涉嫌禮品賄選。邱姓候選人於今年7至8月間，以一盒口罩及一瓶高梁酒的代價，尋求里民支持。

基隆地檢署10月4日指揮司法警察搜索邱姓候選人住處，查扣邱姓候選人手寫 札記1張、口罩、高梁酒等物品，再擴大追查收受賄賂之選民，今日依涉犯投票交付賄賂罪嫌，將邱姓候選人提起公訴，另 5名收受賄賂之選民則予以緩起訴處分。

基隆地檢署強調，將持續秉持「賄選零容忍」、「有聞必查、有據必辦」態度，從嚴從速偵辦各式違反公職人員選舉罷免法犯罪。