尋求連任的國民黨籍雲林縣長張麗善，日前於其願景親履巡迴的最後一站，向東勢鄉鄉親報告2030前進雲林的「水利政策亮點」，表示已完成雲林縣20鄉鎮未來水利規劃的藍圖，期盼逐步減少生命財產損失，打造舒適宜居韌性城市。

張麗善指出，在她過去3年多任內，雲林縣已完成近110億元水利建設，執行超過650公里的河川清疏任務，並打造智慧防汛整合平台，在易淹水地區設置路面淹水感知器202支，還推動20鄉鎮至少各1處自主防災社區的通報機制，讓災害現況可以被及時掌控、及時疏散民眾至安全的地方，提升以社區為單位的韌性應變能力。

另外，張麗善說，目前雲林縣的水門數量高達825座、抽水站有134站，近期新建完成的包含口湖謝厝抽水站、北港新街抽水站，全縣還有321台大大小小的移動式抽水機，她上任後指示要設置移抽平台，讓抽水機有自己的家，一來保障民眾通行安全，避免交通意外發生，二來可減少汛期時吊運配置的時間，有效達到防洪需求。

而為了應對短延時強降雨以及低窪地區的易淹水問題，像是去年北港市區大淹水、沿海麥寮、台西、四湖、口湖等四鄉鎮的易淹水區，張麗善帶領縣府團隊瞭解淹水原因後，一一提出治水專門方案，「面對極端氣候，麗善要提醒所有鄉親，除了完成有效的排水整治，完成綜合性的治水的任務，我們也在預警及防災方面做好準備，讓鄉親的生命與財產更有保障。」