陳時中車掃高規格 賴清德送行 陳建仁陪同 防彈玻璃伺候。曾薏蘋攝

選戰進入倒數不到一週，民進黨台北市長候選人陳時中今展開「台北車掃中」出發記者會，神秘嘉賓副總統賴清德專程來打氣，因為前副總統陳建仁陪同上車隊，有別昨天雙北掃街，今宣傳車特別裝上防彈玻璃，競總發言人林聿禪表示，為了維安考量，在安全性，今天有用防彈玻璃帷幕加強維安，競總會依規定支付費用。

「陪陳時中走最後一哩路」車隊掃街，台北市順時鐘車隊掃街12個街區，車隊掃街從北投區後援會出發後將抵達士林，下午再由大同區抵達中山區。

陳建仁致詞說，回想130天前，陳時中在霞海城隍廟宣布參選，自己就站在旁邊表示支持，現在再過4天，台北就要迎來改變機會，陳時中不再孤獨。

對於星期天的「疼惜台北 為愛而走」遊行人數，陳建仁一度口誤有150萬人，一旁的總幹事吳思瑤緊急更正，陳建仁才說，是15萬位台北市民一起遊行，現在越來越多人站出來給陳時中打氣、加油。

賴清德致詞指出，台北市是首都，對外代表國家，在國內也是台灣第一個直轄市，是帶動台灣發展的重要力量。最好的台北市長，一定要有國際交流合作的經驗、全國性的行政經驗，也要能夠為這個城市的發展提出好的政見藍圖，具備這3個重要條件的候選人就是陳時中。

賴清德說，陳時中是未來台北市的新好市長，敬請台北市民大力支持，希望這幾天車隊所到之處，父老鄉親都能給陳時中加油打氣，揮手喊一聲加油，相信陳時中會更有力量；最後幾天，大家也要拉票、固票、集中選票支持陳時中，一起打造台北市成為希望城市。

賴清德也不忘為後面的轄區市議員候選人加油打氣，民進黨提名市議員也要當選。

陳時中說，感謝賴清德一直以來到場支持，陳建仁在選舉過程中也盡力協助，選舉到今天，自己還是堅持希望台灣不要因為選舉撕裂、對立，應該要用愛跟包容選舉。他說，選舉要讓台灣更好、台北更好，是爭取做事的機會讓台北更進步，互相批評指教難免，但不要對立，希望路上的市民站出來幫我打氣，大家在快樂氣氛中贏得勝選。