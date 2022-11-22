選戰倒數，新竹市選情三腳督競爭激烈，國民黨籍新竹市副議長余邦彥卻在19日出席民眾黨候選人高虹安的造勢晚會，昨晚又在臉書貼文表態力挺，讓黨籍候選人林耕仁處境尷尬。對此，國民黨主席朱立倫22日稱，困難時刻黨內應團結努力、爭取最多勝利，共同目標是下架民進黨；至於是否開鍘，他僅說任何個案都尊重考紀會處理。

朱立倫上午赴國民黨松山區黨部，替黨籍台北市長候選人蔣萬安首次車掃助陣，會前受訪時他提到，在困難時刻，國民黨就是團結努力、爭取最多勝利，共同目標就是下架民進黨，不管多辛苦、多困難，絕對不會放棄任何一位同志。

朱立倫說，林耕仁在新竹努力了25年，無論是在地經營或對新竹市政都很了解，這些辛苦與努力，值得給予鼓勵加油，讓大家一起支持國民黨提名的候選人，最後這幾天就全力以赴、集中選票，讓國民黨提名候選人能當選。

媒體追問，是否擔心新竹市發生棄保效應，朱立倫表示，所有民眾眼睛都很雪亮，大家共同目標就是下架民進黨，尤其新竹弊案黨連連、抄襲黨是最大黨，讓大家團結努力，相信新竹市民有智慧，國民黨會團結勝選；至於是否會用黨紀開鍘，他表示，對於任何個案，都尊重考紀會處理。