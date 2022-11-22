美國足球記者瓦爾（Grant Wahl）決定在世足賽冒險穿著彩虹T恤進場，果不其然遭到場館安全人員阻擋，要求他換上別的衣服。他推文寫道：「就在剛剛，安全人員拒絕讓我入場觀戰美國與威爾斯比賽。」50分鐘之後他再推文：「我沒事，但這是非常不愉快的經驗，我目前在媒體中心，仍穿著這件T恤，遭到拘留差不多半小時，同性戀加油。」

卡達政府禁止同性戀行為，瓦爾可以說是相當勇敢的，場館人員一度懷疑他是英國人。但是英媒《每日郵報》報導之後，英國網友大肆嘲笑瓦爾是任性的美國佬，諷刺這應該是世界盃（World Cup）而不是覺醒盃（Woke Cup）。「他明知道對方國家的規矩，故意做出這種事來博取關注。」「去踩別人國家的紅線，有夠自大。」「把你們的政治留在美國，其他國家沒興趣。」

美國隊這次也沒忘做政治宣傳，他們先前把隊徽的紅色星條改成七彩，加上標語One Nation（一個國家）來聲援同性戀團體。

卡達場館的安全主任以及國際足總代表後來向瓦爾致歉，他們表示「只是要保護瓦爾，避免他穿著這種衣服遭到其他球迷修理」，最終瓦爾不必換掉衣服，闖關成功。此外美媒FOX體育因為對卡達過於友好，球賽主播也沒有譴責卡達人權問題，遭到其他媒體砲轟，指控FOX體育「被卡達收買了」。