黃偉哲（右七）依然持續推動市政，一早參加新營田徑場看台屋頂竣工落成典禮。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

距離投票日剩下4天，爭取連任的民進黨籍台南市長黃偉哲，輔選、市政行程並進，22日一早到大新營區，出席新營田徑場看台屋頂竣工落成典禮，隨後與該選區市議員候選人李宗翰、劉米山、沈家鳳和王宣貿，展開車隊掃街，從鹽水武廟出發，熱情向沿途鄉親揮手尋求支持。

黃偉哲一早參加新營田徑場看台屋頂竣工落成典禮，他說，新營田徑場啟用距今已33年，是縣市合併前台南縣最主要的大型運動賽會場地，歷史悠久也面臨該更新的時候；如今看台頂棚及座位區優化後，將來不管舉行各項賽事，或迎接明年的全國運動會，都能帶給大家嶄新的面貌。

之後黃偉哲與競選團隊來到鹽水，與該選區民進黨提名的4位議員候選人合體拜票，一行人先在鹽水武廟拜拜後，再整裝出發進行掃街懇託，他比出5號的手勢，並高喊「凍蒜！加油！」，向路過民眾揮手致意。

黃偉哲說，再過幾天就要投票，大力呼籲鄉親到市場買菜、到髮廊美髮時，無時無刻都要多多幫忙拉票，盼大家繼續支持讓他為鄉親服務。