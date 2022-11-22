今天16點21分，節氣正式來到了「小雪」，是邁入冬天的第2個節氣，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授點名4生肖，生肖兔、生肖蛇、生肖羊、生肖豬在「小雪」後的這半個月，健康需特別注意，尤其是小病小痛會頻繁出現，勿吃濕熱的食物，尤其是油炸類的，可以把毛病降低，也容易過度勞累而引起神經緊張，並有失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。

以下為楊登嵙教授特別整理提供食、衣、住、行、育、樂的「小雪」開運養生及禁忌：

▍食的開運大法

冬季寒冷，人們喜歡吃溫熱的食物以抵禦嚴寒，但是並不是熱的食物都適合在「小雪」季節食用，燥熱的東西吃多了容易上火，甚至產生熱性的疾病，「小雪」節氣飲食對正常人來說，應當遵循秋冬養陰，無擾乎陽的原則，宜食用熱量較高的膳食為宜，具體地說，這個季節適合吃溫補性食物和益腎食品，另外所有的刺激食物最好少吃，尤其是辛辣，如辣椒、胡椒、花椒等，容易引起皮膚乾燥缺水，不過冬季適當吃點酸性食物卻很有益處，因為酸性食物能軟化血管，預防心血管病的發生，此外老年人不宜吃太多的厚味食物，但可以增加優質蛋白的比重，不僅便於消化，而且富含必需胺基酸，營養價值較高，也可以增強抵抗力。

▍衣的開運大法

多穿衣服來禦寒，注意保暖是必不可少的，氣候變寒冷，會影響心腦血管，造成血壓波動等。中醫認為頭為諸陽之會，即頭部是所有陽經匯聚的地方，不可受風寒，所以一定要戴帽子，注意防寒、保護陽氣。

▍住的開運大法

天氣漸冷，很多人喜歡緊閉門窗，這樣房間裡面才暖和，但是這個節氣，其實不能緊閉門窗，在冬季，人們往往最關心室內的溫度，而忽略了室內的通風和濕度，房間溫度太高而濕度太低，也會引起身體不適，極易發生疾病，如果門窗緊閉，密不透風，不到3小時，室內二氧化碳量就會增加3倍以上，細菌、塵埃等有害物質也會成倍增長。

▍行的開運大法

起居調養切記養藏陽氣，人們要適當早睡，同時，早晨也不易起得太早，尤其老年人時間允許的話，最好等太陽升起，陽氣生發時再起床，以保證充足的睡眠，有利於陽氣潛藏，對於有晨練習慣的老年人來說，這段時間裡，最好將鍛鍊安排在日出後或者午後，而不是越早越好。

▍育的開運大法

1.常曬太陽能助發人體的陽氣，特別是在冬季大自然處於陰盛陽衰狀態，而人應乎自然也不例外，冬天曬太陽，能起到壯人陽氣、溫通筋脈的功效，對調節情緒、改善人體狀態有很好的作用，有益身心健康。

2.適當的戶外活動，能促進身體血液循環，提高機體抗病免疫力，要預防感冒就要走向大自然，積極運動，強健體質，由於這一階段室內外溫差較大，到戶外活動時，要注意提前做好熱身運動。

▍樂的開運大法

由於夜間時間越來越長，白天時間越來越短，人們對於黑夜的感受也越來越明顯，因此，在這個時節，非常容易引起心理上的一些感傷，從而導致心情抑鬱症狀的發生，要保持愉悅心態，可以經常參加一些戶外活動以增強體質，多曬太陽，多聽音樂，學會調養自己。