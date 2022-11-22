國產(2504)南港大型開發案今(22)日正式動工，董事長徐蘭英說，此案位在南港正軸心位置，開發後集團可擁有的建坪達4.6萬，將興建A、B兩棟建築物，預計將會在2027年完工。

徐蘭英表示，集團全台灣擁有超過45萬多坪的土地資產、還有遍佈各縣市的28座混凝土廠，當年集團的起家厝台北廠，在時代巨輪的轉動下，現在就要建設蛻變，即將華麗轉身，成為鍍金的南港大型開發案、國際級的指標建築。

國產大南港開發案佔地6500坪，分為A、B兩棟，委託建築普立茲獎得主的英國建築事務所Foster+Partners設計，A棟為國產自有的商辦大樓，B棟為代興建的台北市政府大樓，完工後國產可分回約4.6萬建坪及550個車位。A棟為地上26層、地下5層，預計於2027年完工。

國產前3季合併稅後淨利高達35.37億餘元，每股盈餘達2.94元，創下史上同期最高獲利紀錄，年增幅度更高達68％。今日正式啟動旗下南港大型開發案的動工典禮儀式，讓集團資產活化擁有優勢未來，將以智慧綠建築重棒出擊，搶攻南港A辦的租、售市場商機。